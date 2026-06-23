Investigadores de la UMH de Elche lideran la elaboración de la Estrategia Nacional para la conservación de la tortuga mora

Investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche están liderando un proyecto cuyo objetivo final es la elaboración de la Estrategia Nacional para la conservación de la tortuga mora.

El proyecto para el desarrollo de esta propuesta, que se convertirá en una herramienta normativa clave para la biodiversidad española, cumple su primer año de ejecución y busca coordinar las políticas de protección de esta especie amenazada entre el ministerio y las comunidades autónomas.

Durante el primer año del proyecto, se han identificado las principales amenazas para la tortuga mora, que es una especie amenazada del sureste ibérico. Entre ellas están la pérdida y fragmentación de hábitat, el mascotismo y sueltas incontroladas, las enfermedades y los incendios.

Ahora, con ese diagnóstico estratégico avanzado, el proyecto afronta su segundo año centrándose en la discusión con los agentes de los distintos puntos críticos y la redacción de la propuesta normativa definitiva.

Ese documento incluirá criterios para delimitar áreas críticas de conservación y acciones recomendadas para mitigar amenazas antrópicas y sanitarias. El proceso culminará con una jornada de discusión nacional, en la que participará un panel de expertos sobre la especie y responsables de las comunidades autónomas implicadas.

El proyecto está liderado por Andrés Giménez, catedrático de Ecología de la UMH de Elche, y coordinado por el investigador Daniel Bruno.

Investigando desde 1999

Desde la UMH de Elche se ha incidido este martes que la tortuga mora es uno de los reptiles más emblemáticos del sureste ibérico, Doñana y Baleares, Ceuta y Melilla, pero se enfrenta a un declive preocupante debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat por infraestructuras y la intensificación de los usos del suelo (expansión de regadíos, campos solares, urbanizaciones), así como debido a los riesgos sanitarios derivados de su consideración como animal doméstico.

El Área de Ecología de la UMH lidera desde 1999 la investigación sobre la tortuga mora en España, con más de 50 artículos científicos y 5 tesis doctorales defendidas sobre la especie. El grupo de investigadores de la UMH coordina, además, programas de ciencia ciudadana y voluntariado ambiental, que movilizan anualmente a más de 100 personas al año para el seguimiento de las poblaciones silvestres. Sin embargo, pese a su estatus de protección legal y las numerosas publicaciones sobre el estado de la conservación de especie, hasta la fecha no se ha aprobado un marco de coordinación nacional que unifique las medidas de gestión entre las distintas regiones donde esta especie amenazada habita.