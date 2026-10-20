Investigado un hombre por conducción temeraria en tramos de carreteras en Monforte del Cid y Novelda

La Guardia Civil ha incoado una investigación en torno a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta después de que difundiera en redes sociales vídeos de las maniobras que realizaba al volante en carreteras de la provincia de Alicante, principalmente en tramos de la carretera comarcal que une las localidades de Monforte del Cid, Agost, Alicante y Sant Vicent del Raspeig (CV-825) y de la que conecta Novelda con Sant Vicent del Raspeig (CV-820).

También ha llegado a publicar vídeo conduciendo de forma imprudente por la A-70.

Según ha informado la Guardia Civil hoy en un comunicado, la investigación se puso en marcha a raíz de una identificación rutinaria, cuando un agente del Destacamento de Tráfico de Alicante dio el alto a un vehículo y, poco después, tuvo conocimiento de que aquella intervención había sido grabada y publicada en redes sociales.

Al revisar el perfil que había difundido la grabación, el agente encontró numerosos vídeos en los que se apreciaban conducciones temerarias y aparentes carreras entre vehículos, por lo que puso los hechos en conocimiento del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante.

El análisis de los perfiles permitió a los agentes situar los hechos entre el año 2023 y el pasado mes de agosto.

Además, se ha identificado a tres vehículos que aparecían en las diferentes grabaciones difundidas en plataformas de redes sociales, todos ellos a nombre de la misma persona, que ha reconocido haberlos conducido entre los años 2023 y este 2026.

Al investigado se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta.