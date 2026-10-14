La inestabilidad meteorológica comienza a avanzar en Elche, Crevillent y Santa Pola

La previsión meteorológica apunta a que este miércoles va a ser una jornada en la comarca del Baix Vinalopó con nubosidad variable en la que no se descarta que se pueda registrar alguna lluvia débil, con más probabilidad hacia mediodía.

El viento va a soplar flojo (suaves brisas marinas) y las temperaturas máximas van a ser similares a las de los últimos días, rondando en Elche y en Crevillent los 26 grados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 24.

De cara a mañana jueves se prevé un día similar, con posibilidad de alguna lluvia débil y puntual por la mañana.

Además, los modelos meteorológicos apuntan a que para el fin de semana llegan cambios en las condiciones meteorológicas, adquiriendo protagonismo las lluvias, que probablemente puedan comenzar el sábado por la tarde y se extiendan durante toda la jornada del domingo.

En principio se espera lluvias moderadas y persistentes que podrían llegar acompañadas de tormenta. Temperaturas en descenso, notable el domingo en que quizá no alcancemos los 20º.