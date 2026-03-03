La industria y el crecimiento urbano impulsa en 2025 el consumo de agua en Elche

La industria y el desarrollo urbanístico han impulsado en el año 2025 el consumo de agua en Elche. No en vano, el agua facturada por la empresa mixta Aigües d’Elx ha crecido en un 3,3 %.

De ese incremento, el 41 % está asociado al consumo industrial, de comercios y de la realización de obras.

Además, durante el pasado año, se incorporación 993 nuevos suministros de agua potable, alcanzándose en el municipio los 128.033 clientes. También se registraron 362 nuevas acometidas.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha destacado que todas son cifras récords que reflejan expansión empresarial y desarrollo urbano.

El volumen total de agua suministrado el pasado año en el municipio ascendió a 14,99 hectómetros cúbicos, lo que representa una cifra superior a la de los últimos años, aunque inferior a la contabilizada hace dos décadas, cuando con menos clientes el consumo era mayor. En este sentido, el alcalde de Elche ha defendido que esa situación es consecuencia del incremento de la eficiencia energética en la red de agua del municipio.

Récord histórico agua regenerada

Por otro lado, se ha registrado es el récord histórico en regeneración y reutilización de agua, de modo que a lo largo de 2025 se alcanzaron 10,4 hectómetros cúbicos de agua regenerada, reutilizada en su totalidad: más de 9,2 hectómetros cúbicos para agricultura, 1,2 para uso ambiental en el Clot de Galvany y el resto para el riego de huertos de palmeras: “Somos una de las ciudades de Europa que más agua regenerada destina al sector primario. Es un modelo de modernización y compromiso que nos debe hacer sentir orgullosos”, ha puesto en valor el alcalde de Elche.

Inversiones y proyectos en 2026

Por otro lado, el último Consejo de Administración de Aigües d’Elx ha abordado el avance de las obras de abastecimiento de agua potable en la partida del Llano de San José, que se encuentran en torno al 30% de ejecución, así como los trabajos para la creación de un tanque de tormentas de Los Arenales del Sol, con un grado de ejecución cercano al 50% y cuya finalización está prevista antes del verano.

La gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, ha informado además de la aprobación de dos pliegos de condiciones para nuevas licitaciones: el servicio de información y gestión ambiental del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany, con un presupuesto base de casi 268.000 euros para dos años prorrogables hasta cinco, y el servicio de limpieza de las dependencias de Aigües d’Elx, con un presupuesto de 79.1000 euros por un año, prorrogable hasta tres.