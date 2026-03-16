Un incendio en Elche deja un herido con quemaduras de segundo grado trasladado al Hospital General de Alicante

Un hombre de 52 años de edad fue evacuado ayer domingo al Hospital General Universitario ‘Doctor Balmis’ de Alicante tras el incendio registrado en un vivienda de Elche, ubicada en la carretera que, partiendo del puente del Bimil.lenari, conduce al pantano de la ciudad.

Según se ha informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) de la Generalitat Valenciana, el hombre sufrió quemaduras de segundo grado, motivo por el que tras ser atendido por las asistencias sanitarias en el lugar del incendio fue finalmente trasladado al hospital.

El incendio se produjo en torno a las 16:00 horas y desde el parque comarcal de bomberos de Elche se desplazaron al lugar tres vehículos y ocho efectivos que declararon como controlado el mismo en torno a dos horas y media después del inicio de las llamas, hacia las 18:30 horas. Se dio por extinguido poco después.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha explicado que las llamas generadas se propagaron rápidamente por el interior de la casa como consecuencia de la gran cantidad de enseres. Además, el incendio generó gran cantidad de humo, motivo por el que el hombre que resultó herido también tuvo que ser asistido por inhalación de humo.