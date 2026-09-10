La imposición de bandas a reinas y damas abre este viernes las fiestas en honor a San Isidro Labrador en Algorós-Derramador

Las pedanías ilicitanas de Algorós y Derramador ya están listas para vivir sus fiestas de verano en honor a San Isidro Labrador durante este fin de semana. La comisión de fiesta ha preparado un intenso programa de actos que comienza este viernes a las 22:30 horas con la imposición de bandas a reinas y damas en el recinto festero ubicado junto a la ermita.

La gala contará con la presencia de las distintas comisiones de fiestas invitadas, entes festeros, autoridades municipales, representantes de distintas entidades sociales y todos los vecinos que quieran asistir, tal como indican responsables de la comisión de fiestas.

Ángela Moreno Guerrero, reina mayor, y sus damas, Julia Moreno Guerrero y Andrea del Carmen Sánchez Girona, recibirán sus correspondientes bandas acreditativas, junto con Marina García Briones, reina infantil, y sus damas, Ayrín Cano Castillo y Leire Porcel Agulló.

El programa de fiestas contempla numerosos actos durante todo el fin de semana, desde la noche remember ‘Derramador 90s&2000 Fest’ el sábado, día 12, con Rubén Navarro, Chumi Dj, Paco García y Kino, hasta la fiesta de la espuma y la paella gigante el domingo, día 13.

Las fiestas de San Isidro Labrador dan continuidad a las distintas celebraciones de las pedanías ilicitanas que entre abril y noviembre celebran más de 200 actos festivos, entre encuentros gastronómicos, culturales y deportivos, verbenas o actos religiosos, según informa el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx, Andrés Coves, entidad de la que forma parte la comisión de fiestas de Algorós-Derramador.