El Ilicitano gana en El Collao y se acerca a la zona de permanencia

Triunfo de prestigio del Ilicitano de Carlos Cuéllar en El Collao. El filial franjiverde se impuso por 1-2 al Alcoyano con un gol en el descuento de Juan Piera. Jorge de Vicente había adelantado a los franjiverdes de penalti en el primer acto y los alcoyanos habían igualado la contienda en los primeros compases del segundo tiempo.

Es la tercera victoria del Ilicitano y la primera como visitante. No ganaba desde el 10 de octubre, por lo que enlazaba una mala racha. Además, el duelo en El Collao era aplazado por el temporal que obligó al aplazamiento de varios encuentros en la Comunitat Valenciana.

El conjunto de Carlos Cuéllar sigue en puestos de descenso, pero ya se acerca a la zona de salvación. Está a dos puntos del Orihuela, el primero que se salvaría. El filial del Mallorca, en zona de playout, solo tiene un punto más que el segundo equipo del Elche CF.

Ahora afrontan dos encuentros de manera consecutiva en el Diego Quiles. Este domingo reciben al Atlético Baleares desde las 11:30 horas, una jornada en la que se espera una buena afluencia de público al no haber Liga en Primera División. El sábado 21 de noviembre será la Deportiva Minera, segundo clasificado, quien visite Elche.