Grupo III

El Ilicitano se ahorra kilómetros: al grupo de valencianos, murcianos y baleares

El equipo franjiverde se medirá, en otros, a Valencia Mestalla o Alcoyano

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano en Alcalá.
Once del Ilicitano en Alcalá. | Elche CF

El Elche Ilicitano ya conoce el grupo en el que jugará la próxima temporada, tras hacerse oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Después de una campaña complicada a nivel logístico por la lejanía de los desplazamientos, el filial ha caído en el grupo III de conjuntos valencianos, murcianos y baleares.

El Ilicitano ha tenido ‘suerte’ con el reparto de grupos y se ahorrará kilómetros el próximo curso. De hecho, junto al Intercity, será el equipo que menos kilómetros recorra.

Valencia Mestalla, Intercity, Alcoyano, La Nucía, Castellonense y Orihuela serán los rivales de la Comunitat Valenciana para los de Carlos Cuéllar. En el grupo habrá cuatro equipos baleares: Mallorca ‘B’, Poblense, Atlético Baleares y Peña Deportiva.

Por último, cabe destacar que de la Región de Murcia habrá siete representantes: Yeclano Deportivo, Cieza, UCAM Murcia, Real Murcia Imperial, Lorca Deportiva, La Unión Atlético y Deportiva Minera.

El Ilicitano certificó su permanencia en Segunda RFEF en la última jornada de competición regular. Tras una primera vuelta complicada y de adaptación después de un verano movido, el cuadro franjiverde supo revertir la situación para permanecer en la cuarta categoría.

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