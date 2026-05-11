El IES Vinalopó de Novelda se alza con un premio de la red de CEEIs de la Comunitat Valenciana

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vinalopó de Novelda se ha alzado con uno de los premios del programa ‘Emprendetech FP’ promovido por la red de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) de la Comunitat, entre ellos el de Elche.

El centro educativo de Novelda se ha alzado con ese premio por el desarrollo de un proyecto denominado ‘DrivelQ’ que consiste en un dispositivo gemelo digital que se conecta al coche y permite realizar una evaluación integral del vehículo en tiempo real identificando daños, costes y tiempo aproximado de mejora.

El objetivo del programa promovido por los CEEIs de la Comunitat Valenciana es impulsar la formación en tecnologías innovadoras de docentes y estudiantes en los centros de formación profesional de la Comunitat Valenciana.

En la nueva edición han participado más de 500 estudiantes, 115 docentes certificados y 54 proyectos mentorizados.

Además del IES Vinalopó de Novelda, han participado en el programa los institutos de Elche Cayetano Sempere, Nit de l’Albà y Severo Ochoa.

También han sido parte de la edición celebradas institutos de Alicante (IES Figueras Pacheco), València (IES Salvador Gadea, IES El Saler, IES Federica Montseny, IES Almussafes) y Castellón (IES Alto Palancia, IES Caminàs, IES Joan Coromines).

El programa EmprendeTech FP se enmarca en el programa Tech FabLab de la convocatoria RETECH “Redes de Emprendimiento Digital”, financiada por la Conselleria de Industria a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation.