No hubo alineación indebida de Ponce: Disciplina confirma el pase del Elche

El Elche logró en Lo Pagán el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey ganándole a la UD Pinatar... y ahora Disciplina lo confirma en los despachos. El rival presentó un recurso reclamando una posible alineación indebida de Ezequiel Ponce, expulsado en Ceuta en un encuentro de Copa en su primera etapa como franjiverde.

Los murcianos, conscientes de que el recurso tenía poco recorrido, presentaron la denuncia al considerar que la sanción se debía cumplir en la misma competición en la que se produjo la expulsión. En el Elche estaban tranquilos, puesto que defendían que actuaron correctamente.

Para el club ilicitano, Ponce cumplió sanción en Grecia en su etapa en el AEK Atenas. Además, cuando fichó de nuevo este verano por la entidad del Martínez Valero, en ningún documento de transferencia constaba que aún tuviese alguna sanción que cumplir.

Este viernes se ha conocido que se ha archivado el caso, por lo que el 'caso Ponce' queda resuelto. El argentino fue importante en el estadio José Antonio Pérez, con un doblete para darle la vuelta al tanto inicial de Moha.