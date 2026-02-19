El Hospital del Vinalopó de Elche valora la compra de un robot quirúrgico endoscópico líder en telecirugía

Un equipo de cirujanos del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha probado las prestaciones de un innovador robot quirúrgico endoscópico que la dirección del centro está valorando incorporar para su aplicación en distintos procedimientos quirúrgicos.

El sistema robótico dispone de cuatro brazos mecánicos con diseño suspendido que permiten al cirujano una mayor libertad de movimiento y precisión durante la intervención quirúrgica. Además, cuenta con instrumental quirúrgico con capacidad de rotación, un avanzado procesador de imágenes endoscópicas y un visor optimizado e independiente que está diseñado para adaptarse ergonómicamente a la postura del cirujano y mejorar su confort durante procedimientos de larga duración, permitiendo además la realización de telecirugía.

Desde el hospital que lidera el departamento sanitario Elx-Crevillent se ha subrayado que la combinación de visión endoscópica de alta definición con la estabilidad robótica y el control ergonómico contribuye a aumentar la exactitud quirúrgica y la seguridad del procedimiento.

Rafael Carrasco, gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, ha recalcado que “la evaluación de tecnologías como la robótica quirúrgica forma parte del compromiso” del centro “con la innovación y la mejora continua de la práctica clínica”.

“Este tipo de sistemas permiten avanzar hacia procedimientos más precisos, seguros y menos invasivos, siempre con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad a nuestros pacientes”, ha concluido Carrasco.