El Hospital del Vinalopó de Elche reúne a más de 800 sanitarios en unas jornadas sobre heridas de la Comunitat Valenciana

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha acogido la primera edición de una jornada en torno a las heridas en la que han participado más de 800 profesionales sanitarios.

El evento ha sido un encuentro multidisciplinar en el que los participantes en la jornada han podido actualizar conocimientos y compartir experiencias en el abordaje integral de heridas complejas y crónicas.

La jornada, que ha estado dirigida por José Francisco Villalba, enfermero responsable de heridas complejas del Hospital Universitario del Vinalopó, ha reunido a expertos en enfermería, medicina y otras áreas asistenciales para abordar los últimos avances en prevención, valoración y tratamiento de lesiones cutáneas, úlceras y heridas de difícil cicatrización.

El encuentro ha contado con formato híbrido, con la participación presencial de más de 200 profesionales en el Hospital Universitario del Vinalopó y más de 600 asistentes en modalidad online.

A lo largo de la jornada se han desarrollado ponencias, mesas redondas y talleres prácticos centrados en aspectos clave como la innovación en curas, el uso de nuevas tecnologías, la humanización de los cuidados y la importancia del trabajo multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El evento se ha consolidado como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento entre profesionales, fomentando la actualización científica y la mejora continua de la atención sanitaria. Desde la organización han destacado que el manejo adecuado de las heridas complejas supone uno de los grandes retos asistenciales debido a su impacto clínico, funcional y emocional en los pacientes.