El Hospital del Vinalopó de Elche pone en marcha un programa de detección precoz de cáncer de pulmón

El Hospital Universitario del Vinalopó, ubicado en Elche, ha puesto en marcha un programa de detección precoz de cáncer de pulmón con el objetivo de favorecer el diagnóstico en fases iniciales de la enfermedad y aumentar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

El programa está dirigido a población fumadora y exfumadora de entre 50 y 77 años con un Índice de Paquetes-Año, medida que calcula el consumo acumulado de tabaco multiplicando el número de cigarros fumados al día por los años de consumo, superior a 20. También para exfumadores con menos de 15 años de abstinencia tabáquica.

La participación es gestionada a través del médico de cabecera, quien avaluará y derivará a los pacientes al servicio de Cirugía Torácica, el grupo encargado de liderar el programa. Este servicio ha registrado un crecimiento significativo desde su puesta en marcha en junio de 2010: han pasado de atender a 36 pacientes a los 300 en 2025, lo que supone un incremento del 317%.

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los tumores con mayor carga sanitaria y una de las principales causas de mortalidad oncológica en España. Por esta razón el doctor Alejandro Torres, adjunto al servicio de Cirugía Torácica, y el doctor Juan Manuel Córcoles, jefe de este servicio, coinciden en la importancia de la detección precoz por la ausencia de síntomas en sus fases iniciales para reducir el impacto de la enfermedad en la población.