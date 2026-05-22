El Hospital del Vinalopó de Elche consolida la implantación de la ‘escala LATCH’ en las madres de los recién nacidos

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha consolidado la implantación de la conocida como ‘escala LATCH’, que es una herramienta clínica utilizada por profesionales de la salud para evaluar y calificar la eficacia de la lactancia materna.

Actualmente se aplica a la totalidad de las madres ingresadas en el centro hospitalario tras el parto y desde su puesta en marcha en julio del pasado año se han beneficiado de esa metodología alrededor de 700 madres.

Además, en lo transcurrido de este año ya se ha aplicado a más de 400 mujeres. La incorporación de esta escala ha permitido reforzar el acompañamiento durante el posparto, favoreciendo una atención más individualizada y facilitando la detección precoz de posibles dificultades en el inicio de la lactancia materna durante la hospitalización.

La implantación de esa herramienta se enmarca en el Proyecto ALMA (Apoyo a la Lactancia Materna Avanzada), que es una iniciativa surgida tras el curso “Innovación en la Calidad de los Servicios de Atención al Nacimiento y Lactancia”, desarrollado conjuntamente por la Universidad de Alicante, el Hospital Universitario del Vinalopó y la asociación La Mama d’Elx, con el objetivo de impulsar mejoras en la atención materno-infantil y el acompañamiento a las familias.

Carmen Rodríguez, supervisora de Paritorio del Hospital Universitario del Vinalopó, ha subrayado que “la lactancia es un proceso natural, pero no siempre es sencillo” y ha añadido que “los primeros días tras el nacimiento del bebé son un periodo clave en el que la madre necesita acompañamiento, información y apoyo para que haya un inicio de lactancia exitoso”.

“Nuestro compromiso es ofrecer cuidados de calidad, mejorando continuamente y un ejemplo de esto ha sido la instauración de esta escala”, ha destacado Rodríguez.

Por su parte, Natalia Méndez, supervisora de Hospitalización Materno-Infantil del Hospital Universitario del Vinalopó, ha afirmado que “la incorporación de esa herramienta ha permitido mejorar la coordinación de los cuidados y el seguimiento diario de las madres durante su ingreso”. “Contar con una evaluación estructurada facilita detectar posibles dificultades en la lactancia y ofrecer recomendaciones personalizadas que favorezcan una experiencia más positiva para las familias”, ha concluido Méndez.