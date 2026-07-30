El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche recibe el Premio al Mejor Artículo Científico

La investigación 'Maternal Perceptions and Utilization of Peripheral Intravenous Access in the Postpartum Period', realizada en el Hospital Universitario del Vinalopó, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Artículo Científico Mensual por el Colegio Oficial de Enfermerí de Alicante y su publicación en la revista científica internacional 'Nursing for Women's Health'.

Su investigador principal fue David Monasor, enfermero de la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario del Vinalopó, quien trabajó junto a profesionales de Enfermería de la Unidad de Hospitalización e investigadores de la Universidad de Alicante.

El estudio analiza el mantenimiento rutinario del catéter venoso periférico durante el periodo inmediatamente posterior al parto como medida preventiva ante posibles complicaciones obstétricas, una práctica habitual en las maternidades de todo el mundo.

Tras el análisis de cerca de 500 mujeres que dieron a luz por vía vaginal, el equipo investigador constató que el 91,5 % de los catéteres venosos periféricos no llegaron a utilizarse tras el nacimiento. Además, el estudio evidenció que la incomodidad y la localización del dispositivo aumentaban esta interferencia en la recuperación de las pacientes durante el posparto.

Fruto de esta investigación, el Hospital Universitario del Vinalopó ha desarrollado e implantado un algoritmo de decisión clínica que permite protocolizar la retirada precoz del catéter venoso periférico en puérperas de bajo riesgo cuando su mantenimiento deja de estar clínicamente justificado.

Por su parte, Natalia Méndez, supervisora de Pediatría del Hospital Universitario del Vinalopó, ha destacado la implicación del equipo en el desarrollo del proyecto: "Este trabajo refleja el compromiso de los profesionales de Enfermería de las unidades de Hospitalización Materno-Infantil con la investigación y la mejora continua de los cuidados".