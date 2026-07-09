El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se convierte en centro de referencia para formar especialistas en Urgencias y Emergencias

El Ministerio de Sanidad ha acreditado al Hospital Universitario del Vinalopó como centro docente de referencia para la formación de especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. A partir del próximo curso 2027/2028 el hospital contará con una capacidad de tres plazas de residente por año. Además, se posiciona como el cuarto hospital de la provincia que ha iniciado la formación de residentes de esta especiales este 2026.

La nueva Unidad Docente de Medicina de Urgencias y Emergencias también estará integrada por el Hospital Universitario Vega Baja-Orihuela y por el Servicio de Emergencias Médicas de la Comunitat Valenciana. Una estructura que también contará con los dispositivos asistenciales necesarios para el desarrollo del programa formativo de la especialidad y permitirá la incorporación progresiva de médicos residentes, quienes completarán su formación en distintos ámbitos asistenciales y en un entorno de alta complejidad.

La incorporación de esta nueva especialidad se suma a las 19 unidades docentes del Departamento de Salud del Vinalopó. Tres de las unidades son multiprofesionales e incluye programas en múltiples especialidades: Oftalmología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Cardiología o Radiodiagnóstico, entre otras. También cuenta con programas de Enfermería en Matrona, Pediatría y Atención Familiar y Comunitaria.

El servicio de urgencias cuenta con un entorno de trabajo multidisciplinar formado por profesionales altamente cualificados, de los que, al menos, 20 facultativos de la plantilla han obtenido el título de especialista de Urgencias y Emergencias recientemente. Entre los tutores de residentes se encuentran la doctora María García Bailén, el doctor José Ignacio Giménez y el doctor Rafael Esteve Solano.