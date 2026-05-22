El Hospital General Universitario de Elche alcanza el millar de gran prematuros atendidos.

El Hospital General Universitario de Elche ha alcanzado la cifra de 1.000 niños atendidos en su programa de seguimiento del ‘gran prematuro’, que es una iniciativa, desarrollada por la unidad de Neonatología desde el año 2004 merced a la que se acompaña a los recién nacidos prematuros desde el alta hospitalaria hasta los cinco años de edad.

El programa está dirigido a recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos, que están considerados un grupo especialmente vulnerable por el mayor riesgo de presentar dificultades en su desarrollo durante los primeros años de vida.

La unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del centro, referencia para el sur de la provincia de Alicante, atiende cada año alrededor de 150 recién nacidos.

La doctora responsable del programa y su seguimiento en consultas externas, Carolina Vizcaíno, supervisa la evolución de estos pacientes. Todos los niños que superan su ingreso en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se incorporan al programa y reciben evaluación clínica periódica hasta los cinco años de edad, independientemente de su lugar de procedencia.

“Cuando un prematuro se va a casa comienza una etapa decisiva. Nuestro objetivo es que ninguna familia se sienta sola y que cualquier dificultad se detecte lo antes posible”, ha explicado Vizcaíno.

Además, los pacientes son evaluados mediante un circuito estructurado y coordinado por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de neonatología, enfermería, fisioterapia, psicología y otras especialidades. Este abordaje permite detectar de forma temprana posibles dificultades e intervenir precozmente, para favorecer así la evolución futura de los menores.