El Hospital General de Elche incorporara la radioterapia intraoperatoria con acelerador lineal robotizado.

El Hospital General Universitario de Elche se ha convertido en el primer hospital de la provincia de Alicante en integrar en la práctica clínica un sistema computarizado de planificación específico para radioterapia intraoperatoria, que es una técnica que permite administrar radiaciones ionizantes directamente sobre el área del tumor durante la cirugía.

La puesta en marcha ha sido posible tras la adquisición por parte de la Conselleria de Sanidad de un acelerador lineal robotizado de electrones de alta energía, diseñado específicamente para este tipo de procedimientos.

El equipo instalado en el centro permite aplicar una dosis "altamente focalizada de radiación" durante la propia intervención quirúrgica, una vez extirpado el tumor, integrando, así, la radioterapia en el mismo acto quirúrgico para "optimizar el tratamiento en casos seleccionados".

La irradiación se dirige al lecho tumoral, la zona donde se encontraba la lesión y donde existe mayor riesgo de recaída local. A diferencia de la radioterapia externa convencional, el tratamiento se realiza con visión directa del campo quirúrgico, lo que permite una administración "muy precisa" de la radiación.

"Esta técnica nos permite administrar radiación exactamente donde es necesaria y en el momento más adecuado del tratamiento", ha explicado la doctora Natividad Bascón, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General de Elche, que también ha apuntado que "al poder tratar directamente el área donde estaba el tumor" se logra "una irradiación muy precisa" y se reduce "la exposición de tejidos sanos.

Otro aspecto relevante de ese acelerador es la posibilidad de administrar la dosis terapéutica en tiempos muy reducidos, generalmente en torno a dos minutos: "Esto no solo facilita su integración dentro del acto quirúrgico, sino que también puede potenciar la eficacia de la radiación", ha subrayado Bascón.

El servicio de Oncología Radioterápica, en colaboración con el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ha elaborado los protocolos clínicos que establecen la indicación de la técnica y los criterios de selección de pacientes. Por su parte, el de Radiofísica Hospitalaria se encarga de la planificación dosimétrica de los tratamientos y de los controles periódicos del acelerador, ha indicado la administración autonómica.

Tecnología

El acelerador genera haces de electrones que permiten adaptar la profundidad del tratamiento al tejido que se desea irradiar. Su diseño compacto y robotizado permite trasladarlo hasta la mesa quirúrgica y posicionarlo con precisión sobre el área diana. Puede utilizarse en un quirófano convencional sin necesidad de blindaje estructural adicional, gracias a una configuración que limita la radiación dispersa.

El equipo incorpora, además, un sistema "avanzado" de planificación computarizada guiado por imágenes radiológicas "que permite simular el tratamiento y calcular la distribución de dosis durante la intervención", así como herramientas de navegación óptica para "facilitar la colocación del aplicador".

"La radioterapia intraoperatoria exige una gran precisión dosimétrica y una integración muy cuidadosa dentro del procedimiento quirúrgico", ha asegurado el responsable del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Raffaele Danilo, que ha apostillado que “todo el proceso de irradiación dura menos de 150 segundos, por lo que es esencial tener la garantía de que el acelerador administra exactamente la dosis terapéutica prevista. Por ello, antes de iniciar la actividad clínica hemos realizado una caracterización completa del equipo y de sus aplicadores para asegurar que la distribución de dosis sea exactamente la planificada".