El Hospital General de Elche celebra el Día Internacional de la Enfermería visibilizando cinco proyectos innovadores en cuidados

El Hospital General Universitario de Elche lo ha celebrado este martes el Dia Internacional de la Enfermería con una jornada centrada en la innovación, la humanización y el liderazgo del personal de enfermería.

El evento ha contado con el desarrollo de diferentes ponencias, reconocimientos y presentación de proyectos y durante las jornadas se han dado a conocer las propuestas finalistas de la primera edición de un concurso de ideas innovadoras impulsado por el departamento de salud Elche-Hospital General en colaboración con Fisabio, que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.

En el marco de ese certamen se han seleccionado cinco proyectos que han destacado por su potencial impacto en la organización y eficiencia de los procesos sanitarios, la experiencia del paciente y humanización de la atención, o la innovación organizativa aplicada a los cuidados.

Las ideas finalistas han sido ‘Cuidar en Azul’, que es un modelo de atención adaptada para pacientes con trastorno del espectro autista en urgencias pediátricas; ‘Centinella’, un sistema digital de detección precoz del riesgo de úlceras por presión; un programa de ejercicio terapéutico dirigido a gestantes hospitalizadas; una propuesta de profilaxis oftálmica selectiva en recién nacidos basada en el riesgo individual; y un modelo integrado de prescripción de ejercicio físico para personas mayores de 65 años.

Otras actividades

La programación ha incluido además un foro de experiencia e innovación en cuidados en formato entrevista con distintos profesionales participantes.

La jornada también ha contado con la conferencia motivacional ‘Actitud positiva inteligente para profesionales de la salud’, impartida por Fabián Villena, experto en psicología aplicada a la empresa y con la entrega de reconocimientos del concurso de relato breve y del certamen de fotografía organizados con motivo del Día Internacional de la Enfermería.