El Hospital General de Elche accede a una beca ‘Prometeo’ para desarrollar una novedosa estrategia de atención a pacientes con SIDA

El grupo de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche ha accedido a una beca de 600.000 euros del programa ‘Prometeo’ de la Conselleria de Educación merced a la que durante cuatro años (de 2026 a 2029), se va a desarrollar una estrategia pionera de atención integral a pacientes con SIDA.

La iniciativa se va a ofrecer al alrededor de 900 pacientes con VIH que se atienden en el área de salud Elche-Hospital General y en ella se va implicar un equipo multidisciplinar de especialistas.

El novedoso proyecto va a estar liderado por la doctora Mar Masia, jefa de la unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital ilicitano.

Es una nueva estrategia asistencial que se estructura en base a cuatro grandes pilares, que abordarán desde el envejecimiento y sus enfermedades asociadas a la salud mental, pasando por el aprovechamiento de la telemedicina y nuevas herramientas digitales y por la aproximación a nuevos tratamientos frente al VIH de acción prolongada.

El programa asistencial va a comenzar a desarrollarse el próximo año 2026 y en el mismo se van a implicar profesionales de distintas especialidades. Habrá infectólogos, un psiquiatra, un experto en salud pública, químicos y un informático.

Los pacientes que se involucren en el programa recibirán una atención personalizada que, como primer cometido, tendrá la unificación de los participantes a partir de parámetros como la edad para, a partir de ahí, focalizar la atención personalizada en aspectos como las enfermedades más propensas a esa edad o en función de hábitos como el tabaquismo.

En el proyecto que va a desarrollar el área de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche también van a jugar un papel muy importante los nuevos tratamientos de acción prolongada para pacientes con SIDA.

La doctora Mar Masia ha insistido en que el programa asistencial que se va a poner en marcha pondrá “a las personas” en el centro de la atención.