El alcalde Pablo Ruz ha anunciado que el historiador Joan Castaño será nombrado Hijo Predilecto de Elche, en reconocimiento a la labor desarrollada por el hasta ahora archivero del Patronato del Misteri d’Elx, como “uno de los grandes restauradores de la Festa, al igual que lo fue Pedro Ibarra, que también nombrado en su día Hijo Predilecto”.

Así lo ha señalado Ruz durante la celebración de la sesión pública del Patronato del Misteri d’Elx que tiene lugar tradicionalmente cada 13 de agosto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche.

Hace 100 años Pedro Ibarra recibía el título de Hijo Predilecto de la ciudad por su empeño junto con Óscar Esplá, en restaurar, dar a conocer, divulgar, desde su amor profundo por Elche, todo lo que la ciudad había sido. Ruz ha señalado tras esta referencia histórica que "Joan Castaño, es otro gran restaurador del Misteri y de ahí este reconocimiento”