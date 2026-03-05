Hiperber inaugura su tienda número 91 y supera los 1.500 empleados

El establecimiento, ubicado en el carrer Fray Luis Amigó, número 71 de Benaguasil (Valencia) forma parte de las adquisiciones realizadas a la cadena Economy Cash y consolida la implantación de la compañía en una zona estratégica de la Comunidad Valenciana. El supermercado que abre Hiperber dispone de 39 plazas de aparcamiento y ha invertido 700.000 euros. La compañía ha apostado por mantener la plantilla del anterior operador, integrada por 17 trabajadores, garantizando la continuidad laboral del equipo y reforzando su compromiso con el empleo local y la estabilidad en el municipio. El establecimiento ofrece el modelo comercial característico de Hiperber, basado en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias, además de una apuesta por las secciones asistidas de frescos como carnicería, charcutería, pescadería y frutería. Asimismo, el centro incorpora medidas de eficiencia energética y sistemas de refrigeración de bajo consumo, en línea con la política de sostenibilidad de la compañía.

Esta apertura se suma a la realizada el pasado mes de febrero en Ontinyent, correspondiente también a un establecimiento adquirido a la cadena Economy Cash. En la misma línea, Hiperber ha adquirido otros cuatro supermercados ubicados en Xàtiva, Dénia, Cullera y Carlet, que abrirán sus puertas en los próximos meses una vez finalicen los trabajos de adaptación al modelo comercial de la compañía.

Con esta apertura, Hiperber ha alcanzado los 91 supermercados en funcionamiento en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y continúa avanzando en su expansión progresiva, consolidando cada zona antes de seguir creciendo. Al respecto, el consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “con la apertura de Benaguasil hemos dado un paso más en nuestro plan de crecimiento ordenado en la provincia de Valencia. Seguimos creciendo como una mancha de aceite, consolidando nuestra presencia en cada comarca y manteniendo nuestro compromiso con el empleo local, la proximidad y la confianza de nuestros clientes”.

Hiperber es una cadena de supermercados con presencia en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y una superficie comercial que supera los 90.000 metros cuadrados de sala de ventas. Durante 2025, Hiperber registró una facturación de 235,1 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,88% respecto al ejercicio anterior, y atendió a 18,2 millones de clientes. La empresa cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados.

La oferta comercial de Hiperber se basa en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo, además de una apuesta decidida por las secciones asistidas de frescos, como carnicería, charcutería, pescadería o frutería.