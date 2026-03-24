Las hierbas aromáticas o la ‘fruta del dragón’, cultivos emergentes en el Camp d’Elx

Las hierbas aromáticas o la pitahaya, también conocida como ‘fruta del dragón’, son dos de los cultivos emergentes en el Camp d’Elx que, año tras año, demuestra su fortaleza para superar adversidades como un contexto marcado por la escasez de agua, el aumento de los costes y los efectos del cambio climático.

Ambos aspectos quedan reflejados con claridad en el Anuario de ASAJA correspondiente al pasado año, que ha sido presentado este martes en un acto celebrado en la recientemente inaugurada Casa del Hort del Gat y que muestra que en la agricultura ilicitana siguen destacando cultivos tradicionales como las hortalizas de invierno, alcachofas o habas, que conviven con otros igualmente típicos como la granada mollar, el melón de Carrizales o el dátil.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha aprovechado la presentación del Anuario de ASAJA en torno al Camp d’Elx para defender una vez más que éste siendo una prioridad de la acción del gobierno local del PP y Vox. En este sentido, el primer edil ilicitano ha puesto en valor la próxima aprobación de la primera ordenanza municipal en torno al ámbito rural que va a ver la luz antes de verano.

Ruz ha incidido en que esa nueva ordenanza, denominada 'del Medio Rural', está diseñada para regular aspectos como el mantenimiento de parcelas, la prevención del abandono de tierras, el uso y conservación de los caminos rurales o la gestión del agua y la prohibición de vertidos que puedan deteriorar el hábitat agrícola.

El alcalde de Elche también ha destacado que la futura ordenanza del Medio Rural pondrá en valor el papel del tejido agrario y su evolución hacia modelos más innovadores.