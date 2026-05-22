Héctor Díez (PSOE) convoca a una treintena de colectivos de discapacidad para recabar propuestas para la mejora de la inclusión en Elche

El socialista Héctor Díez continúa en Elche con la ronda de reuniones con colectivos sociales que ha iniciado a fin de recabar propuestas en el marco de su intención de ser alcaldable del PSOE en las elecciones municipales del próximo año.

Este sábado, en el centro cívico Candalix (conocido como El Bailongo), se va a reunir con representantes de una treintena de colectivos del ámbito de la discapacidad.

Díez ha defendido que es necesario una perspectiva de la discapacidad en las decisiones municipales y una transversalidad en la administración pública en cuestiones como la brecha digital, la accesibilidad, la inserción laboral o el apoyo a asociaciones.

“A lo largo de los años ha habido muchos avances en esa materia, pero todavía quedan muchas cosas por hacer en diferentes campos y por ello pretendemos abordar temas como la brecha digital como la accesibilidad urbana, la movilidad en edificios y espacios públicos, la atención administrativa, la inserción laboral la participación real en decisiones o en apoyo a las entidades”, ha señalado este viernes Héctor Díez que ha apuntado que una de las cuestiones primordiales es la necesaria “transversalidad de la administración pública, la perspectiva de la discapacidad en las decisiones que toma el ayuntamiento”.

“Que en una convocatoria de ayudas o en el diseño, por ejemplo, de un parque, se tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad con el objetivo de que las actuaciones que se hagan sean útiles para todas las personas, también personas con discapacidad”, ha concluido Héctor Díez.