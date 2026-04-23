La Guardia Civil recupera un desfibrilador robado en una instalación deportiva pública de Novelda

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 38 años de edad, vecino de Monforte del Cid, por el robo de un desfibrilador semiautomático valorado en 3.000 euros que estaba en una instalación deportiva de Novelda, concretamente en el espacio municipal ‘Ride Park’, sito en la calle Ausias March.

El robo se perpetró el martes de la pasada semana.

El arrestado, que carece de antecedentes penales, intentó vender ese desfibrilador en una empresa del ámbito sanitario. La llamada de una responsable de esa empresa alertó que un hombre trataba de vender un desfibrilador semiautomático sin disponer de ningún tipo de documentación de ese dispositivo.

El aparato ha sido recuperado y devuelto al Ayuntamiento de Novelda.