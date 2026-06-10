La Guardia Civil detiene en Villena a tres personas acusadas de robar dinero a personas que distraían cuando salían del banco

La Guardia Civil ha detenido en Villena a dos hombres y una mujer acusados de robar dinero a personas que distraían cuando salían del banco.

Los tres arrestados, que tiene edades de 37, 27 y 35 años, formaban un grupo itinerante, asentado en Murcia.

La investigación arrancó el pasado mes de febrero cuando una mujer, propietaria de un comercio, denunció la sustracción de 3.000 euros en efectivo, que había retirado previamente de una entidad bancaria.

Las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil permitieron identificar a los ahora detenidos cuyo modus operandi comenzaba con un seguimiento a las víctimas cuando salían del banco y finalizaba con el abordaje a la víctima mediante el conocido como método del ‘cogotero’, que consiste en distraer a la víctima para sustraerle el dinero sin que se percate.

La investigación culminó a finales de abril con la detención de los tres autores merced a la actuación de un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que reconoció a uno de los presuntos implicados en la vía pública, tras haber visionado las imágenes relacionadas con los hechos.