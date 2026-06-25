La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana y detiene a dos personas en Sax y Petrer.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 34 y 37 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico tras desmantelar dos plantaciones de marihuana en viviendas ubicadas en las localidades de Sax y Petrer.

En ambas plantaciones se han intervenido 900 plantas de marihuana, a razón de 400 en Petrer y 500 en Sax.

Muchas de esas plantas estaban preparadas para su distribución.

La investigación comenzó toda vez que los vecinos de viviendas de la calle de Sax en la que estaba el piso de la plantación denunciaron reiteradas subidas de tensión y cortes de luz en la zona.

Tanto la vivienda de Sax como la de Petrer son propiedad de la misma persona.

El dispositivo policial se desplegó el pasado 5 de mayo con la entrada y registro en ambas viviendas en una intervención que contó con la participación de la unidad de seguridad ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante y con el equipo de robos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Ibi.