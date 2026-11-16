Grupo Soledad consolida el relevo generacional y factura este año más de 500 M€

El holding empresarial Grupo Soledad, con sede en Elche, mira al futuro mediante la consolidación de su relevo generacional y profesional de la empresa; la sostenibilidad y economía circular en torno al neumático; la diversificación de negocios, y el desarrollo del talento interno de su plantilla.

Grupo Soledad, con sede en Elche Parque Empresarial, prevé superar este año los 500 millones de euros de facturación. La mayor parte a través de su buque insignia que es la empresa Neumáticos Soledad. Con la segunda generación familiar al frente de la empresa, cuenta con el asesoramiento y liderazgo de los hermanos Pérez Vázquez, que son los propietarios fundadores; y lo hacen a través del Consejo de Familia y el Consejo de Administración para marcar la estrategia y las próximas inversiones del grupo.

El ahora director general de Grupo Soledad, Joaquín Pérez Martínez, ha destacado que un protocolo familiar creado en 2006 ha marcado el camino de la transición en la empresa para afrontar la jubilación de sus propietarios y seguir siendo la corporación empresarial líder en la distribución, servicios e industria del neumático y la movilidad sostenible.

La empresa prevé invertir en los próximos tres años más de 39 millones de euros en nuevos centros integrales de Neumáticos Soledad con logística para camiones, talleres y gasolineras en Getafe, Lleida, Sevilla, Zaragoza.

Grupo Soledad fue fundada en 1984 y cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 1.450 trabajadores en sus diferentes empresas ubicadas en España, Portugal y Marruecos.