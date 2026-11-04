La Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race pasará este domingo por Elche y Santa Pola

La Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race ultima los preparativos de su octava edición, que se celebrará el próximo domingo y volverá a convertir la costa alicantina en uno de los grandes escenarios del Stand Up Paddle nacional. Organizada por el Club Deportivo Parres, con el apoyo de la Diputación de Alicante, conectará tres municipios: Elche, Santa Pola y Alicante.

La categoría PRO (Élite) y Sub18 afrontará una travesía de 12 kilómetros, con salida desde la Playa de Urbanova, paso frente a Arenales del Sol y llegada a la Playa del Varadero, en Santa Pola. El programa deportivo contempla diferentes distancias adaptadas a edades y niveles.

Entre los inscritos figuran Alexia Soto, campeona de Europa de Sprint en categoría Open; Nuria Chiquero, campeona de Europa de Sprint en categoría Junior; Sergio Cantoral, subcampeón del mundo de Sprint; y Tomás Blin, subcampeón del mundo de Larga Distancia en categoría Sub15.

La organización repartirá 2.000 euros en premios entre los tres primeros clasificados de las categorías Élite masculina y femenina, con una distribución igualitaria para ambas.