La Generalitat resuelve una ayuda de 3,1 millones de euros para transformar la Escuela-Teatro Chapí en un teatro polivalente en Crevillent

La Conselleria de Cultura ha resuelto una ayuda de 3,1 millones de euros a favor del Ayuntamiento la localidad para afrontar la adecuación y el equipamiento de la Escuela-Teatro Maestro Chapí, con el objetivo de convertirla en un teatro polivalente.

Esa subvención se distribuye en tres anualidades, abarcando este año, el próximo y 2028.

La resolución de la Secretaría Autonómica de Cultura ha sido publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y recoge que la actuación tiene como finalidad adaptar el edificio a nuevos usos culturales y facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura. Entre sus objetivos, el texto recoge la programación estable de actividades vinculadas a las artes escénicas, la música y las tradiciones culturales valencianas, así como el fomento de la creación artística y la participación ciudadana.

Con la ayuda pública articulada se financiará la redacción del proyecto de adecuación y la dirección de obra; las obras de adecuación del edificio, el mobiliario, el acondicionamiento acústico y la dotación de equipos de iluminación, audio profesional, vídeo y proyección, intercomunicación técnica, redes e instrumentos. También se construirá e instalará una plataforma elevadora para el foso de la sala escénica, y se costearán los trabajos previos de comprobación y ensayo de las instalaciones y los certificados necesarios para poner en funcionamiento el edificio.

Nuevos usos del edificio

La actuación prevé adaptar el edificio, concebido inicialmente para la formación escénica, a un uso cultural multifuncional. La resolución señala que la inversión persigue un uso más eficiente y sostenible de este equipamiento público, destinado al desarrollo cultural del municipio.

La ayuda aprobada se enmarca en el objetivo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria relativo a la participación de las entidades en el patrimonio cultural y artístico.