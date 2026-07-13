Medioambiente y sostenibilidad

La Generalitat promueve la electrificación de las barcas tradicionales del Parque Natural El Hondo de Elche y Crevillent

El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo día 28 de este mes de julio y se puede optar a ayudas para sufragar hasta el 80 % del coste de esa actuación

David Alberola García

Elche |

Pasarela en el parque natural de El Hondo Crevillent-Elche.
Pasarela en el parque natural de El Hondo Crevillent-Elche. | Onda Cero Elche

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha abierto el plazo para acogerse al programa de ayudas a la electrificación de las embarcaciones que navegan en los parques naturales de la Comunitat Valenciana, entre ellos El Hondo, que se extiende por los municipios de Elche y Crevillent.

Las subvenciones son para sufragar el cambio de los motores de combustión de las embarcaciones, generalmente de gasolina, por otro eléctricos.

Actualmente, las embarcaciones que disponen de permiso para navegar en estas zonas utilizan motores de combustión, generalmente de gasolina, que producen un alto impacto ambiental, ya sea con los humos o con los vertidos al agua de combustible o aceite que pueden producir, o con el ruido que generan. Esto genera un impacto negativo directo sobre la flora y la fauna del entorno.

Con la incorporación de los motores eléctricos, se logrará una mayor sostenibilidad en estos espacios con un alto valor medioambiental y un gran número de especies de aves migratorias que los visitan y nidifican.

Hasta el 28 de julio se pueden solicitar las ayudas, que cuentan con una dotación de 400.000 euros que se repartirán en ayudas públicas dirigidas a sufragar hasta el 80 % del coste del cambio de motor de las embarcaciones que navegan por los parques naturales a los que se dirige la convocatoria que, además de El Hondo, son Las Salinas de Torrevieja y la Albufera de València.

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