La Generalitat confirma la financiación para el nuevo edificio de 45 viviendas del barrio de San Antón de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este lunes que va a formalizar en las próximas semanas el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana que permitirá la construcción del edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón, después de que el Consell haya aprobado el acuerdo que autoriza el incremento del gasto plurianual destinado a estas actuaciones de regeneración urbana del barrio en 2,5 millones de euros.

La inversión se va a ejecutar con 500.000 euros este año, la misma cantidad el próximo año, un millón de euros en 2027, y 500.000 euros en 2028.

El acuerdo supone un nuevo avance en el proceso de transformación del barrio de San Antón. La tercera fase incluye la construcción de un edificio de 45 viviendas y la urbanización del entorno, con un presupuesto total de 5,5 millones de euros, de los cuales la Generalitat financiará 2,5 millones.

El proyecto prevé además la demolición del bloque 8 de San Antón y la intervención del Ayuntamiento de Elche, a través de Pimesa, en la gestión de la parte municipal de la actuación.