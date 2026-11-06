El fin de semana dejará en Elche, Crevillent y Santa Pola sol el sábado y nubes el domingo

Este viernes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada bastante soleada, con paso de algunas nubes altas, temperaturas sin cambios y viento flojo de noroeste por la mañana y de levante por la tarde.

El termómetro va a alcanzar temperaturas máximas en Elche, Crevillent y Santa Pola de 21 grados centígrados.

Por otro lado, el primer fin de semana de noviembre va a tener un sábado con predominio del sol, mientras que el domingo será nuboso, como también ocurrirá el lunes.

Las temperaturas apenas van a experimentar cambios.