La feria del libro de Elche reúne a más de 30.000 personas en un fin de semana

El Ayuntamiento de Elche ha cifrado este lunes en más de 30.000 personas las visitas registradas durante el pasado fin de semana a la feria del libro de la ciudad, que se pudo disfrutar en el Paseo de la Estación.

Además, ha añadido que se ha registrado más de 10.000 ejemplares vendidos.

Así lo ha asegurado Caridad Martínez, concejala de Comercio en el municipio ilicitano, que ha agradecido la implicación de las librerías participantes, además de las asociaciones literarias, autores y de la Concejalía de Bibliotecas que ha contado por segundo año con una carpa para la realización de sesiones y talleres para toda la familia.

La feria del libro de Elche ha contado en esta edición con 15 carpas y durante todo el fin de semana pasaron por la feria más de 120 autores como Juan Tallón, Jorge Molist, Miguel Gane, Manuel Vilas, Lorena Gascón, Víctor del Árbol o Benjamín Prado, que participaron en más de 200 firmas de libros.

Según ha informado el Ayuntamiento ilicitano, entre los ejemplares más vendidos este año destacan libros como ‘Islandia’, de Manuel Vilas; ‘Cómo sobrevivir a las putadas de la vida’, de Lorena Gascón; ‘Una niña buena’, de Elisabeth Benavent; ‘La venganza de los templarios’, de Begoña Valero, además de ‘Misma vida’ de Aitor Aráez; ‘Comerás flores’, de Lucía Solla o ‘Roma ardiendo y tú bailando’, de Miguel Gane.