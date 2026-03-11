SUBE CON ASCENSORES SERKI

Éxito del boxeo de Elche: Juanfe Gómez se proclama campeón EBU Silver del superpluma

El púgil ilicitano conquista el cinturón en Milán ante Francesco Paparo

Felipe Canals

Elche |

El boxeador ilicitano Juanfe Gómez, 'El Mago', se ha proclamado campeón EBU Silver del superpluma en Milán. Lo hizo tras ganar un igualado combate, por decisión de los jueces, al italiano Francesco Paparo. El púgil tiene 29 años y ahora tratará de retener el cinturón. No descarta que sea en Elche.

'El Mago' ya ha conquistado distintos títulos a lo largo de su carrera, pero este cinturón le ha hecho especial ilusión. Juanfe Gómez sigue trabajando y centrado en el día a día para seguir superándose. Este miércoles ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.

