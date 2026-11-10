A la espera de la llegada de la borrasca Charles, el sol sigue presente en el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola

El segundo día de la presente semana se presenta soleado en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó, con viento flojo y temperaturas suaves, altas para estas fechas.

El termómetro se va a situar en Elche y Crevillent en torno a los 24 grados centígrados. Se quedará en 23 en Santa Pola.

Llega otra borrasca, de nombre Charles

Este miércoles llega otra borrasca, de nombre 'Charles', que se va a unir a la que afecta desde ayer a la península, que ha sido bautizada como 'Bruna' y que no se moverá del sitio en el que se encuentra en la actualidad.

La confluencia de esas dos borrascas va a traer una jornada muy nubosa y probablemente algo de lluvia por la tarde.

Los siguientes días vuelve a dominar el sol y el jueves con algo de viento de poniente subirán bien las temperaturas.

Mirando al fin de semana tendremos tiempo estable y temperaturas que, si bien descienden un poco, seguirán muy suaves.