El entrenador del Quintanar del Rey avisa al Elche: "Vamos a tener nuestros momentos"

El Elche no quiere que haya sorpresas este miércoles en la segunda ronda de Copa del Rey. El equipo franjiverde visita al Quintanar del Rey, conjunto que milita en el grupo V de Segunda RFEF y es rival del Ilicitano. Los manchegos quieren vivir una noche histórica en San Marcos. Los de Sarabia tendrán el 'hándicap' del césped artificial.

Pedro Bolaños, técnico del Quintanar del Rey, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en la previa de la eliminatoria copera. Sin olvidar que el principal objetivo del equipo es la permanencia en Segunda RFEF, el preparador rival ha alabado a Eder Sarabia y a la plantilla del Elche.

Bolaños no se ha atrevido a dar un porcentaje de las opciones de su equipo de dar la sorpresa y meterse en dieciseisavos, pero ha dejado claro que el Quintanar del Rey "tendrá sus momentos" en el encuentro. "El campo es de hierba artificial, aunque de buenas dimensiones", ha afirmado.

Al entrenador del Quintanar del Rey le atrae la propuesta futbolística del Elche de Eder Sarabia y cree que "es un equipo muy reconocible" de los que mejor juega ahora mismo en España. Pedro Bolaños confía en que su equipo aproveche los momentos en la eliminatoria.