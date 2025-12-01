El enfrentamiento entre el PP y Vox en Elche con asociaciones LGTBI crece: Temis también rompe relaciones con el gobierno local

LEER MÁS Las asociaciones Temis y Dimove se movilizan en Elche para exigir la dimisión de Aurora Rodil

La asociación Temis LGTBIQ+ ha anunciado que abandona la Mesa LGTBI de Elche como respuesta a la nula consideración con el colectivo que tiene el equipo de gobierno del PP y Vox, al que califican de ejecutivo "ultra”.

Asimismo, rompe relaciones “de forma inmediata” con el

Ayuntamiento de Elche como consecuencia de “los continuos ataques y tratos discriminatorios sufridos desde que la

asociación entró a la mesa local LGTBIQ+”.

Así lo ha avanzado este lunes la asociación mediante un comunicado en el que denuncia “los constantes “ataques de odio”, señala, “por parte de la Teniente de Alcalde Aurora Rodil (Vox)” y el “blanqueamiento” que realiza el PP “a través del Ayuntamiento a las políticas y discursos ultras de sus socios de gobierno”.

Además, Temis carga contra el alcalde Pablo Ruz y la concejala de Acción Social Celia Lastra, ambos del PP, porque, afirma el colectivo, en una reunión con ellos celebrada hace 10 meses se les trasladaron “diferentes problemas” que sufre el colectivo LGTBI en la ciudad en servicios públicos y otros ámbitos como el del ocio. Pese a ser conocedores de ello, a juicio de Temis, tanto Ruz como Lastra no han hecho nada por tratar de solucionarlos, primando “defender” a Vox, posicionándose en sus postulados.

Falta de recursos en Acción Social

“Otro gran problema dentro de la Concejalía de Acción social es la gran carga de trabajo que soportan los técnicos de dicha concejalía los cuales nos han manifestado en varias ocasiones que estaban hasta arriba de trabajo”, recoge el comunicado público de Temis que atribuye esa situación “a la decisión a principio de legislatura de desfragmentar la concejalía de asuntos sociales en diferentes concejalías”.

“El sistema público es algo que hay que mantener y gestionar en las mejores condiciones de cara a la ciudadanía; defenderemos el no al desmantelamiento del sistema público por simples intereses políticos”, afirma la entidad que, en cuanto a la Mesa LGTBI, recalca que “nuestra colaboración con el ayuntamiento ha sido escasa por no decir nula desde que accedimos a ella, ya que ninguno de los proyectos presentados salió adelante, siempre por trabas y bajo grandes sospechas por nuestra parte de actos de censura hacia la organización de actividades y la difusión de las mismas”.

“No vamos a colaborar más en el blanqueamiento de partidos a través de técnicas como el pinkwashing cutre al que está acostumbrado el PP y animamos al resto de las asociaciones de la Mesa a hacer lo mismo, y que la abandonen como hemos hecho

Nosotros”, concluye el comunicado.

Apoyo a Dimove

Por otro lado, la asociación Temis LGTBI1+ ha expresado su apoyo al colectivo Dimove que el pasado viernes comunicaba también la rotura de relaciones con el Ayuntamiento de Elche tras denunciar que el equipo de gobierno ha vetado la celebración en la dotación cultural pública La Llotja de una gala a beneficio de la infancia trans: “Lo que ha pasado con la gala en favor de las infancias trans, no nos sorprende en absoluto, queremos mandar nuestro apoyo a los compañeros de Dimove y sobre todo a las familias de la asociación Chrysallis”, apunta el comunicado de Temis.

En este sentido, la concejala de Acción Social desmintió el pasado viernes cualquier veto y sostuvo que el hecho de que Dimove no pueda hacer uso de la sala pública para el evento programado para el día 14 de este mes ha sido consecuencia del "error" de un técnico municipal.