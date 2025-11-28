La cancelación de un acto de Dimove enfrenta en Elche al PSOE y Compromís con el gobierno local del PP y Vox

PSOE y Compromís per Elx han denunciado que el Ayuntamiento de Elche, gobernado por PP y Vox, ha vetado un acto organizado por la asociación Dimove, concretamente una gala solidaria de apoyo a la infancia trans, que se iba a celebrar el próximo día de diciembre en la sala La Llotja.
Tanto Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupos Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, como Esther Díez, concejala de Compromís, han acusado al gobierno local de llevar a cabo una política excluyente con algunos colectivos, en este caso con el LGTBI.
Desde el equipo de Gobierno, la concejala de Igualdad Celia Lastra (PP) ha negado que se haya vetado ningún acto de la asociación Dimove.
Lastra ha argumentado que lo que se ha producido es “un error” que ha atribuido a un técnico municipal.