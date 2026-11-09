Las empresas de componentes para el calzado lideran el padrón del IAE de Elche

Las empresas del sector de comercio mayorista de calzado, peletería y marroquinería lideran en Elche el padrón municipal de mercantiles que facturan más de un millón de euros anuales.

Ese padrón municipal contabiliza 125 registros de esas características, al tiempo que, en segunda posición, con 98 referencias, están el sector de empresas de fabricación de calzado.

En el padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también figuran 81 actividades de promoción inmobiliaria de edificaciones, 62 de comercio minorista de vehículos terrestres y 58 de comercio minorista de prendas de vestir.

Asimismo, hay 51 actividades de cafés y bares, 47 de banca y 46 de reparación de automóviles y bicicletas, entre otras actividades económicas.

El padrón del IAE ha alcanzado en Elche este año los 2.739 contribuyentes y la recaudación municipal por ese tributo ha superado los 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca de 130.000 euros respecto al ejercicio del pasado año.

El número de contribuyentes incluidos en el padrón del IAE ha aumentado en alrededor de un centenar respecto al año pasado y en cerca de 800 desde 2014, que es una evolución que, según ha recalcado Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, área en la que se integra el departamento de Hacienda, “refleja el crecimiento de la actividad económica del municipio”.

“Se trata de una cifra récord en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio, que pone de manifiesto el papel clave de Elche como motor económico no solo en la provincia de Alicante, sino también en el conjunto de la Comunitat Valenciana”, ha concluido Soler.