Elecciones generales 29N en Elche y las comarcas del Vinalopó: nueve candidatos y opción de votar a nueve partidos políticos

El inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre también ha sido también protagonista este viernes en las comarcas del Vinalopó.

En esas elecciones, en la circunscripción electoral de Alicante, que corresponde a la provincia, se eligen doce diputados al Congreso y cuatro senadores.

Por la provincia concurren nueve formaciones políticas en cuyas listas electorales hay nueve candidatos y candidatas de municipios de las comarcas del Vinalopó, concretamente de Elche, Santa Pola, Petrer y Villena.

Los nueve partidos políticos que tendrán papeletas en los colegios y locales electorales el 29N serán PP, PSOE, Vox, Front Valencià (integrado por Compromís, Esquerra Unida, Podem y Esquerra Republicana), SALF (Se acabó la fiesta), PACMA (Partido Animalista con el Medio Ambiente), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Frente Obrero y Partido Autónomos.

Todos sus candidatos pueden desde hoy y hasta el próximo día 27 pedir el voto expresamente.

En la legislatura que ahora acaba, por la provincia de Alicante ha habido cinco diputados en el Congreso de los Diputados del PP, cuatro del PSOE, dos de Vox y uno de la coalición Sumar, de la que forma parte Compromís.

En el Senado, la representación ha sido de tres senadores del PP y uno del PSOE.

Por el PP aspira a obtener escaño en el Congreso de los Diputados Celia Lastra, del PP de Elche, que ocupa el quinto puesto de la candidatura de los populares, yendo con ello en puesto de salida.

En la candidatura al Congreso del PSOE aparecen Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, que es el número 3; Antonio Rodes, del PSOE de Elche, que va en el número 5, teniendo en principio pocas posibilidades de salir; y Francisca Márquez, de Santa Pola, que es la número 10.

Por Vox, el segundo lugar de la candidatura a la Cámara Baja por la circunscripción de Alicante es para Ana María Cerdán, de Villena, mientras que la coalición Front Valencià está liderada desde el número 1 por María Teresa Pérez, de Petrer.

También son candidatos de Front Valencià Francisco Inesta, concejal en Villena que ocupa el cuarto puesto; y Aitor Juan, de Petrer, que concurre en el puesto ocho.

Al Senado, como única candidata de Vox, concurre la concejala en Elche Aurora Rodil.