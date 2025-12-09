Eldense-Real Sociedad y Eibar-Elche en dieciseisavos de final de Copa del Rey

El Eldense se ha quedado sin 'El Gordo' en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo de Claudio Barragán recibirá a la Real Sociedad la próxima semana en el Nuevo Pepico Amat. Los azulgranas soñaban con el Barça o el Real Madrid, aunque jugarán ante un equipo importante en las últimas temporadas.

Talavera y Guadalajara se han llevado el premio gordo y recibirán a Real Madrid y Barcelona. El Atlético de Madrid se medirá al único representante de Segunda RFEF en el sorteo, el Baleares. El Athletic Club, por su parte, visitará a un Ourense que ya se ha 'cargado' a dos conjuntos de Primera esta temporada.

El Elche jugará a domicilio en Ipurua ante el Eibar. El equipo de Sarabia se enfrentará a un cuadro en horas bajas en Segunda. Los vascos están en zona de descenso a Primera RFEF. Será un desplazamiento largo antes de recibir al Rayo Vallecano en Liga y después de jugar en Palma de Mallorca.

El destino podría haber deparado un derbi de las comarcas del Vinalopó. La bola del Eldense ha sido la última en salir de los equipos de Segunda RFEF y Primera RFEF. En Elda están satisfechos por recibir a un histórico como la Real Sociedad y esperan hacer caja, aunque son conscientes de que el Real Madrid o el Barça hubiesen supuesto un gran impulso.