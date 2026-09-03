Eldense: Víctor Lafuente asegura que la plantilla está "compensada" tras el mercado.

El Eldense ha cerrado un mercado de fichajes en el que ha sufrido una importante remodelación tras el ascenso de categoría. El director deportivo del cuadro azulgrana, Víctor Lafuente, se ha mostrado satisfecho después de unos meses intensos en las oficinas del Nuevo Pepico Amat.

El equipo de Elda está pendiente de oficializar en las próximas horas a un lateral izquierdo, pero el responsable de la parcela deportiva del club ha aprovechado su comparecencia para hacer balance del mercado: "Tenemos una plantilla compensada y extensa, más de lo que nos gustaría".

Lafuente ha advertido que será "caro" meter la cabeza en el once y en las convocatorias. Ha admitido que en el último mes se le trasladó a Marcos Bustillo y Borja Calvo que no iban a disponer de tantos minutos, pero no se pudo concretar la salida de ninguno de los dos centrocampistas.

Víctor Lafuente no ha querido ponerle nota al mercado del Eldense, aunque ha dejado claro que la derrota en Leganés no hizo que se multiplicasen los movimientos en las últimas horas de ventana veraniega de fichajes. Sobre la salida de Rodri Val, ha destacado que era una "gran oportunidad" para todas las partes.

El equipo azulgrana tratará de lograr su primera victoria del curso este sábado frente al RCD Mallorca. Olaizola no podrá participar en ese partido, pues está cedido por el cuadro bermellón y está activada la 'cláusula del miedo'. El Eldense descarta el pago para 'liberar' al joven central.

Por último, cuestionado por su futuro en Elda, Lafuente ha afirmado sentirse "encantado" con el proyecto, el club y la afición azulgrana. Su contrato como director deportivo del Eldense finaliza en junio de 2027 y el club deberá mover ficha para tratar de asegurar la continuidad del alicantino en el Nuevo Pepico Amat.