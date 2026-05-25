El Eldense recibe el título de campeón en Murcia.

El Eldense llegó a la última jornada de Liga sin nada en juego. El objetivo del ascenso estaba logrado y en Murcia continuaron las celebraciones. El equipo azulgrana recibió el título de campeón del grupo II de Primera RFEF y los jugadores levantaron el trofeo con el capitán Jesús Clemente a la cabeza.

El Murcia hizo el pasillo al Eldense tras el ascenso de los de Elda. Fue una tarde emotiva, puesto que también fue el último partido de Pedro León. Fue titular y en la recta final su técnico decidió sustituirle. Recibió un bonito homenaje con un pasillo conjunto de ambas plantillas.

En el choque el Murcia ganó por 3-0. Los pimentoneros tampoco se jugaban nada tras certificar la permanencia la pasada jornada en Torremolinos, pero le brindaron a su afición un triunfo en la última jornada de una temporada muy mala en lo deportivo. El objetivo era pelear por el ascenso y sufrieron por la salvación.

El Eldense se marcha de vacaciones con la dirección deportiva de Víctor Lafuente trabajando ya en la próxima campaña en Segunda. Con cosas "bastante avanzadas" según el alicantino. Ahora toca descansar y sentar las bases del nuevo proyecto azulgrana.