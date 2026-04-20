El Eldense, lanzado hacia el ascenso: sigue líder y se distancia del Atlético Madrileño

El Eldense de Claudio Barragán sigue acumulando triunfos y ya son siete victorias consecutivas en el grupo II de Primera RFEF. La remontada sobre la bocina frente al Cartagena permite al cuadro azulgrana mantener el liderato. Ya le saca cuatro puntos al Atlético Madrileño y continúa por delante del Sabadell.

A falta de cinco jornadas para el final de la competición regular, el Eldense es el principal favorito para lograr el ascenso directo. La dinámica de los últimos meses y la capacidad de reponerse a los golpes han desatado la ilusión entre la parroquia azulgrana. El calendario invita al optimismo.

Este fin de semana el conjunto de Elda afronta una de las salidas más exigentes que le quedan. Visita al Antequera, único equipo que se ha llevado el botín del Nuevo Pepico Amat. A domicilio también habrá que visitar a Sevilla Atlético y Murcia, mientras que en casa habrá que recibir a Marbella y Atlético Madrileño.

El playoff está virtualmente asegurado, pero este fin de semana sería matemático si el Eldense obtiene el mismo resultado que el Cartagena. Parece que el liderato es una lucha entre tres equipos: Eldense, Sabadell y Atlético Madrileño. El filial rojiblanco perdió fuelle tras empatar en Teruel, pero se agarra a que aún debe jugar ante Eldense y Sabadell.