El Eldense se aleja del liderato en la peor racha de la 'era Claudio'

No es para encender las alarmas, pero el Eldense atraviesa un pequeño bache de resultados que le ha alejado del liderato. La derrota ante el Villarreal 'B' (2-0), en el encuentro aplazado de febrero, se suma a la del Rico Pérez frente al Hércules. Los azulgranas solo han sumado un punto en las últimas tres jornadas, fruto del empate contra el Alcorcón.

El Eldense está inmerso en su peor racha de resultados desde la llegada de Claudio Barragán. Hubo un precedente similar con tres jornadas sin ganar ante Cartagena, Antequera y Alcorcón. Sin embargo, en ese tramo se sumaron dos empates y por medio se le ganó al Almería en la Copa del Rey.

El liderato se aleja y el Eldense sigue cuarto. El Sabadell, primer clasificado, le saca seis puntos. Ni mucho menos se trata de una distancia insalvable, pero los azulgranas han perdido fuelle en las últimas semanas. Parece que el aplazamiento del choque ante el Villarreal 'B' cortó la buena racha de los de Claudio Barragán.

La parte positiva que hace ver con optimismo la pelea por la primera plaza es que el 'goal-average' particular con el Sabadell favorece a los de Elda. El problema es que, ahora mismo, Atlético Madrileño y Europa están por delante en la tabla. El partido de este fin de semana ante el Gimnàstic de Tarragona es determinante para romper la negatividad de las últimas jornadas.

El bajón de resultados ha coincidido con una floja versión de jugadores clave como Fidel, Dioni o Manu Molina. En Villareal hubo rotaciones, pero la segunda unidad no cumplió con las expectativas. Dioni y Fidel descansaron de inicio, pero entraron en el segundo acto.

La lucha por el playoff se ha encarecido con el triunfo del Villarreal 'B'. El Cartagena se ha caído momentáneamente de la zona de promoción y otros equipos como Teruel, Alcorcón o Hércules quieren reengancharse a la pelea. Antequera y Algeciras, en la zona noble, cuentan con un partido menos.