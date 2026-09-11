Elda: el plazo de matrícula para los talleres de las Aulas de la Tercera Edad se abre este lunes

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Cultura, abre el próximo lunes 14 de septiembre el plazo de matrícula para los talleres de las Aulas de la 3ª Edad correspondientes al nuevo curso. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el jueves 17 de septiembre, en horario de 09:00 a 13:00 horas, en los Salones Princesa.

La programación ofrece una amplia variedad de propuestas pensadas para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la actividad física y las relaciones sociales entre las personas mayores de la ciudad. En concreto, los talleres disponibles son creación literaria, manualidades, memoria, baile, pilates, teatro, pintura, taichí, yoga, inglés e informática.

El concejal de Cultura, Iñaki Pérez Rico, ha destacado que “las Aulas de la 3ª Edad son mucho más que una oferta de talleres. Son un espacio de encuentro, aprendizaje y participación en el que nuestras personas mayores siguen desarrollando inquietudes, compartiendo experiencias y disfrutando de la cultura y de nuevas actividades”.

Pérez Rico ha señalado que “desde la Concejalía de Cultura queremos seguir impulsando una programación diversa y accesible que responda a los intereses de las personas mayores de Elda y que contribuya a que puedan disfrutar de esta etapa de la vida de una manera activa y plena”.