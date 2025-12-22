Elda pellizca 2,3 millones de euros de un quinto premio de la lotería de Navidad

Elda ha sido la única localidad de las comarcas del Vinalopó en la que la lotería de Navidad ha llevado este lunes un poco de alegría. Esta se ha aterrizado en el municipio eldense en el barrio en el que está ubicada la Administración de Lotería número 7, ‘La estrella’, que ha vendido 380 décimos del número del número 77.715, que ha sido el agraciado con uno de los quintos premios del sorteo. Ha sido el tercero de ellos en salir y se estima que ha dejado en Elda casi 2,3 millones de euros.

Cada décimo de ese quinto premio está premiado con 6.000 euros.

La administración de lotería eldense tenía consignadas 50 series de ese 77.715. La mayor parte de los décimos los ha vendido por ventanilla en la propia administración de lotería, que está ubicada en el número 25 de la avenida Alfonso XIII, esquina con la calle Pablo Iglesias.

"Nos ha tocado a todo el barrio y a mí", ha señalado entre gritos de alegría y sorpresa la lotera de Elda que ha repartido la suerte que ha añadido que “todo el mundo me ha llamado, todo el barrio; le ha tocado a todos los vecinos”.

El mismo quinto premio que ha tocado en Elda, ha llegado a otros puntos de la provincia, entre otros a Orihuela y a Torrevieja.