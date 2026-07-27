Elda finaliza la musealización del refugio antiaéreo de la Plaza de Arriba para poner en valor el patrimonio de la ciudad

El Ayuntamiento de Elda ha finalizado el proyecto integral de acondicionamiento y musealización del refugio antiaéreo de la Guerra Civil ubicado en la Plaza de Arriba, tras trabajos de conservación arquitectónica y la adecuación museográfica de recorrido.

La presentación de este nuevo espacio ha estado a cargo del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat. Juntos protagonizaron un recorrido técnico e interpretativo por las galerías para dar a conocer las novedades de la renovación al detalle.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, ha destacado la trascendencia de la actuación en valor turístico y educativo del refugio. Además, el regidor ha explicado que “con la musealización de este refugio antiaéreo de la Plaza de Arriba, no solo consolidamos la preservación de una estructura subterránea de indudable valor social, sino que brindamos a los vecinos, estudiantes y visitantes un centro de interpretación que dignifica la memoria de nuestra ciudad”.

La recuperación de este bien patrimonial ha abordado la conservación arquitectónica y la adecuación del recorrido, además de labores de limpieza, saneamiento de mampostería y bóvedas, tratamiento de humedades y la consolidación de las estructuras de las galerías. También se han instalado recursos de sonorización, paneles didácticos y material gráfico de apoyo. Su apertura está planificada para el mes de septiembre.