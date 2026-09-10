Elche-Real Madrid: las entradas costarán entre 110 y 340 euros

El Elche ha dado a conocer los precios de las entradas para el duelo ante el Real Madrid, que se disputará el próximo martes 15 de noviembre desde las 21:30 horas en el Martínez Valero. Al igual que contra el FC Barcelona, las localidades costarán entre 110 y 340 euros.

Los abonados de esta temporada tienen el acceso incluido con su carnet al suprimirse las jornadas económicas. El público general que quiera disfrutar del choque deberá rascarse el bolsillo. La venta de entradas se inicia este viernes a las 13:00 horas de manera online. Cabe destacar que los poseedores del 'Carnet Franjiverde' ya pueden hacerse con una localidad.

El lleno está garantizado, como sucedió frente al Barça. El pasado lunes ante la Real Sociedad hubo una gran entrada, superando los 25.000 espectadores. Los abonos Baby, Infantil y Juvenil se podrán reconvertir a una entrada de adulto a precio reducido. También existe la posibilidad de liberar el asiento siempre que un abonado no vaya a acudir al partido.

El Elche tratará de sacar algo positivo ante el cuadro dirigido por José Mourinho. El año pasado fue capaz de lograr un punto en el Martínez Valero contra el Real Madrid en un encuentro marcado por la polémica arbitral. Antes del partido del martes, el Elche debe visitar San Mamés.